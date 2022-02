이재명 더불어민주당·윤석열 국민의힘 대선 후보는 13일 안철수 국민의당 후보 부인인 김미경 서울대 교수가 코로나19 확전 판정을 받은 데 대해 안 후보에게 위로 연락을 했다.

국민의당은 이날 "오늘 안 후보는 이 후보와 윤 후보로부터 문자와 전화 연락을 받았다"고 밝혔다. 앞서 국민의힘도 "윤 후보가 오늘 오후 안 후보에게 전화해 위로의 뜻을 전하면서 빠른 쾌유를 기원했다"고 전했다.

이날 연락은 안 후보가 윤 후보에게 여론조사 경선에 의한 야권 후보 단일화를 제안한 후 이뤄진 것이어서 관심이 컸다. 이와 관련해 국민의당은 "연락의 내용은 배우자인 김미경 교수의 건강을 걱정하고 위로를 전하는 내용이었으며, 그 외의 내용은 일체 없었다"며 "오해 없기를 바란다"고 했다.

이 후보도 전화를 했으나 안 후보가 이를 받지 못해 문자 메시지를 받은 것으로 전해졌다.

