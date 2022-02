고민정 "누가 볼까 부끄럽다"

[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘 선거대책본부가 13일 열차 빈 좌석에 다리를 올린 윤석열 대선후보 사진과 관련해 유감의 뜻을 표했다.

선대본 공보단은 "장시간 이동으로 인한 가벼운 다리 경련으로 참모들에게 양해 구하고 잠시 다리를 올렸다"며 "세심하지 못했던 부분 유감으로 생각한다"고 밝혔다.

이날 논란이 된 사진에는 윤 후보가 4인석 중 맞은편 빈 좌석에 다리를 올린 장면이 담겼다. 신발을 벗지 않은 채였다. 해당 열차는 국민의힘 정책 홍보 열차인 '열정열차'다.

고민정 더불어민주당 의원은 자신의 페이스북에 "누가 볼까 부끄럽다"고 지적했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr