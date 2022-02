"자유이용권이냐" 中 쇼트트랙, 결승행 논란에…곽윤기 "충분히 있을 수 있는 일"

[아시아경제 권서영 기자] 2022 베이징 동계올림픽 쇼트트랙 남자 5000m 계주 경기에서 중국이 결승에 진출한 것과 관련해 평이 엇갈리고 있다.

지난 11일 베이징 캐피털 실내경기장에서는 쇼트트랙 남자 5000m 계주 준결승 경기가 열렸다. 1조에서 중국 대표팀의 리원룽은 결승선 11바퀴를 앞두고 캐나다 대표팀의 파스칼 디옹과 스케이트 날이 부딪히며 넘어졌다. 이후 런쯔웨이는 넘어진 리원룽과 터치해 경기를 이어갔으나 결국 중국 대표팀은 최하위로 결승선에 도착하게 됐다.

준결승에서는 조별로 상위 2개 팀만 결승에 진출할 수 있기에 중국 대표팀의 결승 진출은 무산되는 듯했다. 그러나 비디오 판독 이후 상황이 뒤바뀌었다. 리원룽이 우연한 사고로 넘어졌다는 판단에 따라 중국 대표팀은 심판진으로부터 어드밴스를 얻어 결승행 티켓을 획득할 수 있게 됐다.

이에 중국의 누리꾼들은 "넘어졌다가 다시 일어서서 달리는 선수들을 보고 눈물을 흘렸다", "중국팀의 단합은 영원히 믿을 수 있다"는 등의 반응을 보였다. 그러나 경기를 중계하던 한국의 일부 해설진은 앞서 중국 측에 유리하게 적용되었던 다수의 판정을 의식한 듯 상반된 반응을 드러냈다. SBS의 배성재 캐스터는 중국 대표팀의 구제가 확정되자 "자유이용권을 얻은 중국"이라고 평했다.

반면 현장에서 경기를 지켜본 조직위원회 선수위원장 양양A는 "국제빙상경기연맹(ISU)의 새 규정에 따라 스케이트 날 충돌 등 통제할 수 없는 상황이 발생했을 때 심판이 선수의 위치 등을 근거로 판정을 내릴 수 있다"고 설명했다. 양양A는 "비디오 판독을 통해 관련 선수가 다음 라운드에 진출할 수 있는지를 결정한다"며 "스케이트 날 충돌과 같은 상황은 상대적으로 드물고 매우 예기치 않은 일"이라고 덧붙였다.

한국 대표팀의 마지막 주자로서 폭발적인 레이스를 펼쳐 역전극을 선사한 맏형 곽윤기(고양시청) 또한 중국의 어드밴스 획득에 관해 "충분히 있을 수 있는 일"이라고 언급했다. 그는 "스케이트 날이 닿을 경우 어드밴스로 올라가는 경우가 종종 있다"며 "지난 월드컵 때도 그런 판정이 나왔다. 비디오 판독을 봤는데 부당하게 올라간 건 아니다"라고 설명했다.

한편 쇼트트랙 남자 계주 5000m 준결승 경기의 주심은 피터 위스 국제빙상경기연맹 심판위원이었던 것으로 드러났다. 그는 앞서 지난 7일 쇼트트랙 남자 1000m 준결승 1조에서 1위로 들어온 황대헌(강원도청)과 2조에서 2위를 기록한 이준서(한국체대)에게 나란히 실격 처분을 내린 심판이다. 당시 한국의 두 선수가 석연찮은 판정으로 결승 진출에 실패하며 중국 선수 2명이 결승에 진출하게 됐다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr