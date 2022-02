윤석열 "安단일화 제안, 긍정적이나 아쉬운 점도 있어"

'아쉬운 점 무엇인가' 질문엔 "자세한 답변 안 하겠다"며 말 아껴

[아시아경제 금보령 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보는 안철수 국민의당 대선후보의 '야권 단일화' 제안에 대해 "아쉬운 점도 있다"는 입장을 내놨다.

윤 후보는 13일 서울 송파구 한 호텔에서 마이크 펜스 전 미국 부통령과 면담을 마친 뒤 기자들과 만나 "(안 후보가) 정권교체를 위한 대의 차원에서 제안하신 것에 대해서는 긍정적으로 평가를 한다"며 이같이 밝혔다,

다만 윤 후보는 "여론조사 얘기를 들었는데 고민해보겠습니다만, 아쉬운 점도 있다"고 말했다.

'아쉬운 점은 무엇인가'라는 질문에는 "자세한 답변은 하지 않겠다"며 말을 아꼈다.

안 후보와 직접 만날 계획이 있는지에 대해서도 윤 후보는 "말씀을 다 드렸다"고 했다.

앞서 이날 오전 안 후보는 윤 후보에게 야권 단일화 방안으로 '국민경선'을 제안했다. 안 후보는 "먼저 차기 정부의 국정 비전과 혁신 과제를 국민 앞에 공동 발표하고 이행할 것을 약속한 후 여론조사 국민경선을 통해 단일 후보를 정하고 누가 후보가 되든 서로의 러닝메이트가 되면 압도적 승리를 이끌어낼 수 있다"며 "누가 더 미래를 이끌 적임자인지를 오롯이 국민 판단에 맡기면 경선은 복잡할 일도 시간 끌 일도 없다"고 설명했다.

이에 이양수 국민의힘 선거대책본부 수석대변인은 입장문을 통해 "안 후보가 국민경선이라 지칭해 제안한 방식은, 정권교체를 원하는 국민적 요구에 오히려 역행할 위험을 안고 있다"며 "윤 후보와 안 후보 간 지지율 격차가 큰 상태에서, 정권교체를 바라지 않는 더불어민주당과 이재명 후보의 농간에 넘어가 야권분열책으로 악용될 우려가 크기 때문"이라며 사실상 국민경선에 대한 거부의 뜻을 나타냈다.

