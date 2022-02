지난해 최고 수익률 게임 ETF, 올 들어 하락률 1위 굴욕

[아시아경제 권재희 기자] 지난해 최고 수익률을 올린 상장지수펀드(ETF) 중 하나였던 게임 관련 ETF가 올들어 최대 하락률을 기록했다.

13일 한국거래소에 따르면 올 들어 지난 11일까지 ETF 'KODEX 게임산업'이 29.65% 하락했다.

하락률로 따지면 BBIG(배터리·바이오·인터넷·게임) 관련 ETF인 'TIGER KRX BBIG K-뉴딜레버리지'(-37.01%), 코스닥150 지수와 연동되는 'TIGER 코스닥150 레버리지'(-36.67%) 등에 이어 크다.

지수 등락률을 2배로 좇는 레버리지 ETF를 제외하면 하락률 1위인 셈이다.

이어 'HANARO Fn K-게임'(-28.24%), 'TIGER K게임'(-27.71%), 'KBSTAR 게임테마'(-27.28%), 'TIGER KRX게임 K-뉴딜'(-27.17%) 등의 ETF들도 줄줄이 수익률 하위권에 올랐다.

지난해 한 해 동안 'KBSTAR 게임테마', 'TIGER K게임'이 각각 68.99%, 67.72% 뛰어오르며 'KINDEX 블룸버그베트남VN30선물레버리지(H)'(74.97%), 'KBSTAR 미국 S&P원유생산기업(합성H)'(74.37%)에 이어 가장 큰 상승률을 기록한 것과는 대조적이다.

지난해 대체불가토큰(NFT), 메타버스 등 신사업에 대한 기대감으로 최고 상승률을 기록했던 게임 관련 ETF가 올 들어 맥을 못추고 있는 셈이다.

이같은 배경에는 성장주에 불리해진 증시 환경이 꼽힌다.

미국 연방준비제도(Fed)가 인플레이션을 잡기 위해 긴축을 가속화할 것이란 전망이 제기되면서 시장 금리가 일제히 뛰어오르고 있다.

또한 미래 실적에 대한 할인율이 높아지면서 성장주에 타격을 가하고 있다.

이같은 상황에서 개별 종목들의 실적이 시장에 신뢰를 주지 못하면서 주가가 더 큰 하방 압력을 받고 있다.

지난 11일 실적을 발표한 게임업체 크래프톤은 시장 예상을 밑도는 실적에 주가가 12.79% 급락하면서 상장 이후 최저가를 기록했다.

위메이드는 본업인 게임 부문에서의 실적이 부진하면서 지난 10일부터 이틀간 36.09% 떨어졌다.

지난해 위메이드는 814.70%, 계열사 위메이드맥스는 1502.76% 오르는 등 코스닥시장에서 최고 상승률을 기록한 종목 중 하나였다.

크래프톤은 대부분의 게임 관련 ETF가 투자하는 종목이다. 위메이드는 최근 기준 'KODEX 게임산업', 'TIGER K게임', 'KBSTAR 게임테마' 등에 편입돼 있다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr