이재명, 4·3 위령탑서 "정치보복 다시는 없어야"

윤석열 후보의 '집권 시 전 정권 적폐 수사' 발언 겨냥한 것으로 풀이

방명록에도 "보복의 낡은 시대를 넘어, 유능한 경제대통령 되겠다"고 적어

[아시아경제 금보령 기자, 제주=이기민 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 13일에도 윤석열 국민의힘 대선후보를 향해 "정치보복은 없어야 한다"고 비판했다.

이 후보는 이날 4·3 평화공원 위령탑을 참배한 뒤 기자들과 만난 자리에서 "이 참혹한 보복의 현장에서 다시 보복을 생각하는 상황이 됐다"면서 "이제 다시는 이 나라에서 정치적 욕망 때문에, 사적 이익 때문에 누군가 죽어가는 일은 다시 없어야 한다. 정치보복이 다시는 없어야 한다"고 밝혔다. 윤 후보의 이른바 '집권 시 전 정권 적폐 수사' 발언을 저격한 것이다.

이어 이 후보는 "정치는 살리자고 하는 것이다. 정치가 죽이는 정치가 되면 안 된다"며 "자신의 사적 욕망을 위해서 누군가를 해치고 생명을 없애고 나라를 위험에 빠트리는 일이 다시는 반복돼서는 안 된다"고 강조했다.

그는 이재수의 난 등을 소재로 한 소설 '변방에 우짖는 새'를 언급하며 "소설에 까마귀가 많이 등장했던 것을 기억한다. 위령탑 근처에 갔더니 까마귀 한 마리가 우리를 지켜보듯이 있었다"고 말했다.

이 후보는 위령탑을 참배한 후 방명록에 "보복의 낡은 시대를 넘어, 유능한 경제대통령이 되겠다"고 적었다. 이 또한 윤 후보의 적폐 수사 발언을 겨냥한 문구로 풀이된다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr제주=이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr