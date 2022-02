성북구 월곡2동지역사회보장협의체 취약계층 아동청소년 입학준비 지원

아동·청소년 온마을 꿈 지원 프로젝트...10만원 상당 운동화상품권, 입학준비비용 20만원 총 360만원 상당 지원

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로) 월곡2동지역사회보장협의체(위원장 윤재성)가 청소년이 행복한 동네복지를 만들고 청소년들의 꿈을 응원하기 위해 ‘너의 꿈을 응원할게! DREAM UP!’ 사업을 추진했다.

2017년도부터 올해로 6년째 진행되고 있는 이 사업을 통해 초, 중, 고등학교 입학을 앞둔 아동·청소년들에게 10만원 상당의 운동화상품권과 입학준비 비용(방한의류, 가방 구입 등) 20만원이 지원된다.

새 출발을 하는 아동·청소년들이 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 바라는 마음을 모아 협의체 위원들과 지역주민들이 모금한 기금으로 운영된다.

코로나19 상황으로 인해 부득이 전달식은 생략됐으나 운동화상품권은 16명에게, 입학준비비용은 10명에게 총 360만원 상당의 상품권과 현금으로 각 가정에 전달됐다.

월곡2동지역사회보장협의체는 이 사업 외에도 지역 내 아동·청소년들을 위한 다양한 맞춤형 지원 사업을 펼쳐 청소년이 행복한 월곡2동을 만드는 데 앞장서고 있다.

