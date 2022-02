[올림픽]최민정 여자 쇼트트랙 1000m 은메달(1보)

최민정이 2022년 베이징 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m에서 은메달을 따냈다. 최민정은 11일 중국 베이징 캐피털 실내경기장에서 열린 베이징올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 결승에서 1분28초443을 기록했다. 쉬자너 스휠팅(네덜란드·1분28초391)에 이어 두 번째로 골인하며 은메달을 차지했다.

