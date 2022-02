쿼드 4개국, 공동성명에서 "北 탄도미사일 발사 규탄"(상보)

[아시아경제 차민영 기자] 미국과 일본, 호주, 인도 등 쿼드 4개국이 11일(현지시간) 북한의 탄도 미사일 발사를 규탄하고, 완전한 비핵화에 대한 약속을 재확인했다고 외신이 보도했다.

4개국은 이날 성명에서 규칙에 기반한 다자무역체제를 유지하고 강화하며, 이에 반하는 강압적인 경제정책에 반대한다는 약속도 재확인했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr