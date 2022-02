◆국장급 승진

▶자동차정책관 박지홍

◆과장급 전보

▶항공정책과장 김홍락 ▶국제항공과장 김남균 ▶생활교통복지과장 최정민 ▶해외건설지원과장 안진애

류태민 기자 right@asiae.co.kr