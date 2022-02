셀트리온, 美 FDA에 자가검사키트 14세 미만 사용 확대 신청

[아시아경제 이춘희 기자] 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 160,000 전일대비 500 등락률 -0.31% 거래량 151,117 전일가 160,500 2022.02.11 09:55 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온, 자회사와 4594억원 규모 진단키트 공급 계약 체결금융당국, 셀트리온 사건 논의 대심제로 진행진단키트 날개 달고 마의 벽 '연매출 3조' 넘을까 close 이 휴마시스 휴마시스 205470 | 코스닥 증권정보 현재가 25,100 전일대비 450 등락률 +1.83% 거래량 3,860,546 전일가 24,650 2022.02.11 09:55 장중(20분지연) 관련기사 자가검사키트 온라인 판매 금지… 어린이집 등에는 무상 배포또 크게 터진다! 초대형 "제2의 휴마시스" 입수"일동제약” 놓치신분, 후속주 하나더! 임상3상 관련株 갑니다 close 와 공동 개발한 코로나19 신속항원 자가진단키트 '디아트러스트 홈 테스트'의 미국 내 시장 확대를 위한 사용연령 확대에 나섰다.

셀트리온은 디아트러스트 홈 테스트에 대해 14세 미만 소아도 사용 가능토록 하는 변경 허가를 미국 식품의약국(FDA)에 최근 신청했다고 11일 밝혔다. 디아트러스트 홈 테스트는 지난해 10월 FDA로부터 긴급사용승인(EUA)을 받고 현재 미국 내 시장을 확대하고 있다. 현재 허가 연령은 14세 이상으로 이들은 별도 처방전 없이 온라인 또는 오프라인으로 구매할 수 있다.

셀트리온은 2~13세 소아도 사용할 수 있도록 별도의 소아용 스왑을 제공하는 소아용 디아트러스트 홈 테스트로 변경 허가에 도전한다. 사용성 시험 결과를 기반으로 지난 4일 변경 허가를 제출한 상태로 올해 2분기 안에 변경허가 승인을 목표로 하고 있다.

이에 더해 셀트리온은 전날 총 4594억7928만원에 달하는 디아트러스트 제품 구매 주문서를 수령한 사실도 이날 공시했다. 이번 주문은 미국 국방부 조달청, 아마존 등 약 10여개 기업 및 정부기관과 이달 초 체결한 공급계약에 따른 것이다. 공급은 미국 자회사인 셀트리온 USA가 맡아 즉시 제품을 공급할 예정이다.

디아트러스트 홈 테스트는 추가 장비 없이 검사 후 감염 여부를 15분 이내에 확인할 수 있다. 지난해 미국에서 코로나19 유·무증상자 490여명을 대상으로 임상시험을 진행한 결과 특이도와 민감도에서 각각 99.8%, 86.7% 수준의 정확성을 보였다. 또한, 미국 국립보건원(NIH)을 통해 실시한 오미크론 변이에 대한 디아트러스트 진단키트 연구에서 오미크론 변이 감지에 효과가 있다는 연구 결과도 확보됐다.

셀트리온 관계자는 “오미크론 코로나19 변이 확산에 따라 국내외 진단키트 수요가 급증하고 있어 시장 수요에 적극 대처하고 있다”며 “특히 미국 내 사용 연령 확대를 위한 변경 허가가 완료되면 사용자가 대폭 확대되는 만큼 코로나19 바이러스 확산 방지에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr