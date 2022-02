신라스테이, 로맨틱 감성 담은 '스위트 밸런타인' 프로모션 진행

[아시아경제 전진영 기자] 호텔신라의 프리미엄 비즈니스호텔 신라스테이가 밸런타인데이를 맞아 연인과 함께 로맨틱한 추억을 만들 수 있는 ‘스위트 밸런타인’ 프로모션을 선보인다.

11일 신라스테이에 따르면 프로모션은 ‘솜사탕처럼 달콤한 밸런타인데이’를 콘셉트로 객실에서 와인을 즐기며 오붓한 시간을 보낼 수 있는 호캉스 패키지와 디너 뷔페 방문 고객에게 웰컴 드링크를 제공하는 스페셜 와인 프로모션 두 가지로 진행한다.

‘스위티, 스위트 데이(Sweetie, It’s Sweet day)’ 패키지는 특별한 밸런타인데이를 위한 선택으로 편안한 객실에서 추억과 둘만의 오붓한 시간을 보낼 수 있도록 로제 와인과 솜사탕이 제공된다. 몸을 따뜻하게 녹이고, 편안한 수면을 취할 수 있도록 비건 화장품 브랜드 트리앤씨의 거품입욕제 배스밤이 함께 제공된다.

‘스위티, 스위트 데이‘ 패키지는 객실(1박), 모스카토 로제 와인(1병), 솜사탕(1개), 트리앤씨 배스밤(1개)로 구성됐으며, 다음달 14일까지 전국 13개 신라스테이 전 지점에서 이용할 수 있다.

로맨틱한 시간을 즐기고 싶은 연인들을 위한 스페셜 와인 프로모션도 준비돼 있다. 밸런타인데이 당일 신라스테이 디너 뷔페를 찾는 고객에게는 웰컴 드링크로 로제 모스카토 와인에 달콤한 솜사탕을 풍성하게 올린 ‘스위트 클라우드 온 모스카토’를 1인당 1잔씩 제공한다.

호텔 셰프의 엄선된 메뉴와 신라스테이만의 다채로운 시그너처 디너 메뉴를 맛보는 것은 물론, 식욕을 돋우는 이색적이고 달콤한 맛의 와인을 즐기며 보다 특별하고 즐거운 저녁 식사를 만끽할 수 있다.

스페셜 와인 프로모션은 오는 14일 신라스테이 역삼, 삼성, 마포, 구로, 동탄, 서부산의 석식 뷔페에서 만나볼 수 있으며, 프로모션에 대한 자세한 내용은 신라스테이 홈페이지에서 확인 가능하다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr