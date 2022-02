[속보] 카카오, 지난해 매출 6조1361억원…'6조원 시대' 활짝

속보[아시아경제 강나훔 기자] 카카오는 연결 기준 지난해 매출이 전년 대비 48% 늘어난 6조1361억원을 기록했다고 11일 밝혔다. 영업이익은 전년 대비 31% 증가한 5969억 원을 기록했다.

지난해 4분기 연결 매출은 전년 동기 대비 45% 증가한 1조752억원이며, 영업이익은 27% 감소한 1085억원을 기록했다.

