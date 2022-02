국민의힘, 경남 거창군 선대위 발대식 … 김태호 총괄선대위원장 “정권교체 함께”

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 국민의힘 경남 거창군 선대위가 지난 9일 김태호 국회의원 사무실에서 발대식을 갖고 정권교체를 향한 본격적인 활동에 돌입했다.

발대식에 앞서 김태호 경남 총괄 선거대책위원장은 윤석열 후보 거창군 선대위원, 당 소속 도의원과 거창군의원, 읍면 운영위원, 주요 당직자 등에게 임명장을 수여했다.

이들은 국민의힘 대선 승리와 국민 열망인 정권교체를 위해 윤석열 대통령 만들기에 적극적으로 나서겠다는 결의를 다졌다.

김태호 위원장은 “지난 5년 문재인 정권은 대한민국으로부터 공정과 정의를 앗아갔고, 미래에 대한 희망마저 저버리게 했다”고 소리를 높였다.

김 위원장은 “이번 대선은 국민의 운명과 삶을 결정하는 분기점으로 윤석열 후보를 당선시켜 공정을 바로 세우고 상식을 회복해 나라를 구하고 국민에게 새로운 희망과 행복한 일상을 되돌리기 위해 함께 가자”고 말했다.

