BGF리테일, 지난해 영업이익 1994억원…전년比 22.9%↑(종합)

BGF리테일은 연결 기준 지난해 영업이익이 1994억원으로 전년보다 22.9% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 10일 공시했다.

매출은 6조7812억원으로 전년 대비 9.7% 증가했다. 순이익은 1476억원으로 20.3% 늘었다.

4분기 영업이익은 496억원으로 전년 동기보다 39.7% 늘었다. 같은 분기 매출과 순이익은 각각 1조7430억원과 356억원이었다.

BGF리테일은 곰표·양표·말표 맥주 등 차별화 상품의 흥행, CU끼리 택배 등 생활 서비스 확대, 초저가 행사 등 근거리 소비 확산의 효과적 대응, 적극적인 신상품 도입 및 영업 전개가 기존점들의 매출 향상을 이끌었다고 설명했다.

BGF리테일은 강력한 브랜드 파워와 수익성 중심의 개점 전략을 통해 안정적인 신규점 출점이 이뤄졌다고 밝혔다. 지난해 말 기준 점포수는 1만5855개로 전년대비 932개 늘었다.

BGF리테일은 “올해도 고객 맞춤형 편의와 가맹점 경쟁력 향상이라는 편의점 사업의 본질에 집중한 경영전략을 체계적으로 실행해 나갈 예정”이라고 말했다.

