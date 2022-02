경남 산청군, 중소기업·소상공 코로나 극복 융자지원 124억원 확정

연 3.5% 이자 지원

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군은 코로나19 장기화 극복과 경영안정을 추진하는 중소기업·소상공인 융자지원사업 규모를 124억원으로 확정했다.

10일 군은 “올해 상반기 지원사업으로 지역 내 중소기업·소상공인 186개 업체에 124억원을 지원한다”고 밝혔다.

이번 융자지원사업은 지난 1월17일부터 2월3일까지 지원을 신청한 법인·개인사업체를 대상으로 한다.

군은 협약을 맺은 지역 금융기관을 통해 지원 신청한 업체를 심의하고 대상을 최종 결정했다.

군은 이들 업체가 융자받은 대출금액에 대해 2년 거치 3년 균등분할상환 방식으로 연 3.5%의 이자를 지원한다.

읍면별 융자지원 현황은 ▲산청읍 62개 업체 37억2200만원 ▲차황면 3개 업체 1억5000만원 ▲오부면 2개 업체 3억1000만원 ▲생초면 12개 업체 5억9000만원 ▲금서면 11개 업체 10억원 ▲삼장면 2개 업체 1억원 ▲시천면 22개 업체 11억9800만원 ▲단성면 22개 업체 15억4000만원 ▲신안면 43개 업체 26억1200만원 ▲생비량면 4개 업체 11억7500만원 ▲신등면 3개 업체 1억5000만원 규모다.

군 관계자는 “코로나19로 중소기업과 소상공인의 경영환경이 어느 때보다 어려운 시기”라며 “신속한 융자지원으로 중소상공인의 자금난 해소에 실질적인 도움이 되도록 하겠다”고 말했다.

