[특징주]LG에너지솔루션, 3거래일 연속 하락세…50만원 밑돌아

[아시아경제 권재희 기자] LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 473,000 전일대비 38,000 등락률 -7.44% 거래량 2,214,824 전일가 511,000 2022.02.10 15:19 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시 오후 들어 혼조…'하락' 코스닥 900 공방戰 '슈퍼사이클' 배터리사 부채비율이 65%…재무건전성도 돋보여(종합)임상 3상 완료! “한국비엔씨” 뛰어넘을 NEW바이오! 또 한 번의 역사 기록! close 이 외인들의 매도세에 밀려 사흘 연속 하락세를 이어가고 있다.

10일 오후 2시 52분 현재 LG에너지솔루션은 전거래일 대비 7.44% 하락한 47만3000원에 거래되고 있다.

LG에너지솔루션은 지난달 27일 상장해 상장 3일차인 3일부터 급등, 지난 8일엔 장중 57만7000원까지 올랐다. 하지만 이후 하락반전하며 사흘 연속 하락세다.

시가총액도 현재 110조1990억원으로 줄었다.

증권업계는 LG에너지솔루션의 목표주가를 최저 43만원부터 최고 64만원선까지 제시했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr