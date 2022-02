文대통령, '자립준비청년' 만나…"적성·진로 찾도록 돕겠다"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 아동복지시설 출신의 '자립준비청년'들과 만나 적성과 진도를 찾도록 정부가 지원하겠다고 밝혔다.

문 대통령 내외는 10일 오전 청와대 본관 인왕실에서 자립준비청년 오찬 간담회를 주재하고 "경제적인 지원만으로는 부족하다. 청년들이 자신의 꿈이 무엇인지, 그 꿈을 이루기 위해 무엇을 해야 하는지 알 수 있어야 진정한 자립이 가능하다"며 이같이 밝혔다.

문 대통령은 "우리 정부는 보호부터 자립까지 국가의 책임을 크게 강화했다. 우선 호칭부터 '보호종료아동'에서 '자립준비청년'으로 바꿨다"며 "자립할 준비가 되지 않은 채 사회로 나오게 되는 것을 막기 위해 보호기간을 만 18세에서 본인 의사에 따라 만 24세까지 연장할 수 있게 했다"고 강조했다.

이밖에도 문 정부가 ▲보호종료 시 지급하는 자립정착금 확대 ▲자립수당 신설 ▲자립수당 지급기간을 보호 종료 후 5년까지 확대 ▲디딤씨앗통장을 비롯한 자산 형성 지원 확대 등 다양한 지원책을 마련했다며 "정부는 연장된 보호기간 동안 자신의 적성과 진로를 찾을 수 있도록 도울 것"이라고 밝혔다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr