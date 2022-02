[특징주]피씨엘, 코로나 진단키트 공중보건 위기대응 제품 지정…국가조달 우선권

타액 방식 코로나19 자가진단 승인 기대…오미크론 자가진단 유용

[아시아경제 박형수 기자] 피씨엘이 강세다. 코로나19 신속 항원진단키트 2종에 대해 최근 식품의약품안전처로부터 '공중보건 위기대응 의료제품'으로 지정받았다는 소식이 주가에 영향을 준 것으로 보인다.

10일 오전 9시57분 피씨엘은 전날보다 14.43% 오른 4만4000원에 거래되고 있다.

공중보건 위기대응 의료제품으로 지정된 진단키트 모두 코 뒤쪽(비인두) 검체를 사용하는 방식으로 허가받았다. 식약처가 발표한 '공중보건 위기대응 의료제품의 개발 촉진 및 긴급 공급을 위한 특별법 시행규칙'은 공중보건 위기 상황에서 필요한 의료제품을 긴급하게 공급하도록 체계화하는 내용을 담고 있다. 공중보건 위기대응 의료제품에 대해서는 국가조달에 대한 우선권이 주어진다. 기업은 생산량 및 판매량, 가격 등에 대해 국가에 보고해야 한다.

PCL COVID19 Ag Gold 제품군 중 침(타액)을 검체로 활용하는 자가진단용 제품은 현재 식품의약품안전처 승인을 기다리고 있다. 품목허가를 신청한 지 6개월 째인 오는 16일까지 결과가 나올 예정이다.

뉴욕타임즈는 지난달 오미크론에 의한 코로나19의 증상 발현 사흘 전부터 5일간은 침에서 검출되는 바이러스의 양이 콧속(비강) 대비 3배 수준으로 많다는 도널드 밀턴 메릴랜드대 교수의 연구 결과를 소개했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr