상승 출발 국내 증시 '보합세'…코스닥, 개장 직후 하락 전환

[아시아경제 지연진 기자] 국내 증시가 10일 상승 출발한 뒤 보합세를 보이고 있다.

이날 코스피 지수는 전일대비 18.59포인트(0.67%) 상승한 2787.44로 거래를 시작했다. 오전 9시05분 기준 지수는 0.48% 상승으로 오름폭이 소폭 줄었다. 외국인이 468억원 상당을 순매수하며 지수를 떠받치고 있다. 개인도 77억원 순매수 중이다. 기관은 597억원 순매도하고 있다.

강보합세(0.45%)로 출발한 코스닥은 같은 시간 0.10포인트(0.01%) 하락한 910.43을 기록 중이다. 개인이 338억원 상당을 순매수한 반면, 외국인과 기관이 각각 272억원과 57억원 순매도하고 있다.

