[갤럭시 언팩]갤럭시탭 S8 사전예약 개시…190만원대 초고가 제품도

10~15일 사전예약…25일 공식 출시

14.6인치 초대형 화면 '울트라' 등 3종

[아시아경제 차민영 기자] 삼성전자가 '갤럭시 언팩 2022' 행사를 통해 공개한 프리미엄 태블릿 신제품 '갤럭시 탭 S8 시리즈' 사전 판매를 오는 15일까지 닷새간 진행한다고 10일 밝혔다.

삼성이 새롭게 선보인 '갤럭시 탭 S8 시리즈'는 '갤럭시 탭 S8', '갤럭시 탭 S8+', '갤럭시 탭 S8 울트라' 등 3개 모델로 구성됐다. 특히 S8 울트라는 역대 갤럭시 탭 중 가장 큰 14.6형 디스플레이를 탑재하고 베젤도 더욱 얇아졌다.

최고급 사양인 S8 울트라는 그라파이트 단일 색상으로, 와이파이와 5G 모델로 출시된다. 국내 가격은 메모리 사양에 따라 와이파이 모델은 137만8300~170만8300원이고, 5G 모델은 157만8500~190만8500원이다.

S8과 S8+는 그라파이트·실버·핑크 골드 등 세가지 색상으로 구성됐다. 가격은 5G와 와이파이 전용 단말 여부와 메모리에 따라 달라진다. S8+는 109만8900~142만8900원이고, S8은 84만9200~117만9200원이다.

삼성전자는 이달 25일 공식 출시에 앞서 10~15일 사전 판매를 진행한다. 이 기간 구매 시 태블릿 정품 커버와 컬래버 액세서리, 콘텐츠 이용권 등 최대 88만원 상당의 혜택을 제공한다.

우선 S8 울트라 구매 고객에게는 정품커버 3종(키보드 북커버, 북커버, 프로텍티브 스탠딩 커버) 중 1개를 증정한다. S8+과 S8 구매 고객은 노트뷰 커버 포함 총 4종의 정품 커버 중 1개 품목에 한해 최대 20만7000원 상당의 할인 혜택이 제공된다.

S8 시리즈 구매 고객 전원에게는 정품 블루투스 마우스, 45W PD 충전기, '갤럭시 버즈 라이브' 중 1개 제품을 할인받을 수 있는 최대 13만8000원 상당의 쿠폰을 증정한다. 파우치 패키지 4종(팬톤컬러·심슨·스타워즈·스프링샤인) 중 1개 제품을 8800원에 구매할 수 있다. 스프링샤인 패키지는 발달장애인의 예술활동을 지원하는 사회적 기업인 '스프링샤인'의 짜욱 작가와의 협업으로 탄생했다. 판매금 일부는 발달장애인들의 예술활동 지원에 사용된다.

이외에도 ▲삼성케어플러스 6개월 이용권 ▲카카오 S펜 실리콘 커버 1종 ▲디즈니 플러스 3개월 이용권 ▲튜터링 2개월 수강권 ▲삼성에듀 최대 1년 강의 수강권 ▲클립 스튜디오 페인트 EX버전 6개월 이용권 등을 무료로 증정한다. S8 시리즈로 갤럭시 스토어 접속 시 한컴 오피스 이용권을 무료로 다운로드할 수 있다. S8 울트라 구매 고객에게는 마이크로소프트 365퍼스널 1년 이용권도 4900원에 제공한다.

이번 신제품은 삼성전자 홈페이지, 갤럭시 캠퍼스 스토어, 11번가, 쿠팡, G마켓, 네이버 등 온라인 오픈마켓과 전국 디지털프라자, 하이마트, 전자랜드 등에서 구매할 수 있다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr