노규덕 "정세 유동성 높아졌다…안정유지 공조 중요"

[아시아경제 장세희 기자]규덕 외교부 한반도평화교섭본부장은 9일 "최근 한반도 정세가 국내외 정세와 맞물려 유동성이 상당히 높아지고 있는 상황"이라며 "이럴 때일수록 한반도에서의 안정이 유지될 수 있도록 미국과 협력하고 공조하는 것이 중요하다"고 말했다.

한국의 북핵 수석대표인 노 본부장은 한미일 북핵 수석대표 협의 참석 및 한미일 외교장관 회의 배석을 위해 이날 오후 미국 하와이로 출국하기에 앞서 기자들과 만나 이같이 밝혔다.

노 본부장은 이번 한미일 3국 회동에 대해 "올해 상반기 북한에 어떻게 관여해나갈지에 대한 구체적 방안에 대해서 심도 있게 협의하는 시의적절한 기회가 될 것으로 기대한다"고 덧붙였다.

노 본부장은 아울러 "일본과도 그동안 한반도 문제와 관련해 중요한 협력 파트너로서 협의를 해왔다"며 "일본 대표와도 허심탄회한 협의를 가질 것으로 기대한다"고 전했다.

한편 한미일 수석대표들은 최근 북한의 잇단 탄도미사일 도발과 긴장 고조 상황에 대한 3국의 대응 방향을 집중 논의할 것으로 보인다.

