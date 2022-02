이인영 장관 "최근 北 행보, 한반도 평화에 결코 도움 안 돼"

[아시아경제 이지은 기자] 이인영 통일부 장관이 최근 북한의 행보가 한반도 평화에 도움이 되지 않는다며 대화에 복귀할 것을 촉구했다.

이 장관은 9일 서울 그랜드하얏트호텔서 열린 '북한경제연구 플랫폼' 포럼에서 축사를 통해 "어떠한 우여곡절이 있더라도 남북이 다시 대결과 갈등의 과거로 절대로 되돌아가서는 안 될 것"이라며 이같이 밝혔다.

이 장관은 "최근, 우크라이나를 비롯해 세계 곳곳에서 크고 작은 군사적 긴장이 고조되고 있고 한반도의 평화 정세 또한 정말 쉽지 않은 기로에 서 있다"며 "분명한 것은 군사적 긴장을 고조시키고 있는 최근 북의 행보가 한반도의 평화에 결코 도움이 되지 않는다는 점"이라고 강조했다.

그러면서 "북한이 더 이상 정세를 격화시키지 않고 대화에 호응해 비핵화와 평화공존, 그리고 협력, 번영을 향해 모든 문제를 함께 해결 수 있는 그 방안을 모색할 시점이라는 점을 오늘 이 자리에서 다시 한 번 강조한다"고 밝혔다.

이 장관은 정부가 남북미 대화·협상 재개를 위해 노력하는 한편 남북 경협도 설계해 나가겠다며 "본격적인 남북경협을 추진할 그런 여건이 아직 조성되지 않았지만, 올바른 방향을 향해 한발 먼저 움직이고 준비해야 한다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr