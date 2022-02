[아시아경제 이명환 기자] 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 258,500 전일대비 10,500 등락률 +4.23% 거래량 126,898 전일가 248,000 2022.02.09 14:46 장중(20분지연) 관련기사 "광역 1번지 통했다" 신세계, 지난해 영업익 5173억…'사상 최대'(종합)골프 열풍 MZ 덕분에 의류매출 회춘했네"명품·패션 덕분에" … 백화점 새해 첫 세일 매출 두자릿수 신장 close 는 지난해 연결기준 영업이익이 전년 대비 484.6% 증가한 5172억9500만원을 기록했다고 9일 공시했다. 같은 기간 매출액은 6조3164억원으로 32.4% 증가했다. 당기순이익은 3911억8400만원으로 흑자 전환했다.

신세계는 이날 보통주 1주당 3000원의 현금배당을 결정했다고 함께 공시했다. 시가배당율은 1.21%로, 배당금 총액은 295억원이다. 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정이며 주주총회 개최일자는 미정이다.

이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr