[포토] 윤석열, '무속'논란 의식했나? 천주교 서울대교구장 예방

[아시아경제 윤동주 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 9일 서울 중구 천주교 서울대교구청에서 천주교 서울대교구장 정순택 대주교를 예방, 정순택 대주교와 이야기를 나누고 있다.

윤 후보는 이날 행사의 의미를 "종교계 어르신을 정중히 찾아뵙고 통합과 희망의 큰 가르침을 구하는 취지"라고 설명했다. 지난해 서울대교구장을 맡은 정순택 대주교는 윤 후보와 같은 시기에 학교를 다닌 사이다.

윤 후보를 둘러싼 '무속' 논란은 더불어민주당의 의혹 제기와 언론의 관련보도가 이어지고 있다.

