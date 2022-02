안승남 시장, '소상공인·자영업자 지원 추경안' 국회 조속 처리 촉구

시장·군수·구청장協, "추경안 규모는 지원하기엔 크게 부족"

[아시아경제 라영철 기자] 안승남 구리시장이 소상공인과 자영업자 지원을 위해 추가경정예산안을 조속히 처리할 것을 국회에 촉구했다.

'대한민국시장·군수·구청장협의회'공동회장단 일동(이하 협의회)은 전날(8일) 부천시 수피아 부천호수식물원에서 '소상공인·자영업자 지원을 위한 추경안 국회 조속 처리 촉구 성명서'를 발표했다.

협의회는 성명서를 통해 "정부가 제출한 추경 규모는 14조 원이고, 이 중 소상공인 지원이 11.5조 원 규모이나, 위 추경안은 소상공인·자영업자 피해를 지원하기에는 부족하다"고 지적했다.

이어 이번 유력 대선 후보들의 추경안을 제시하며, 추경안 규모와 시기가 정부와 여·야간 견해차가 커 추경이 제때 편성돼 소상공인과 자영업자들에게 시급히 지원될 수 있을지 우려했다.

그러면서 이들의 절박함과 대선 일정을 고려할 때 2월 14일 이전에 추경편성이 반드시 이뤄져야 한다고 강조했다.

'경기도 시장·군수협의회 대변인' 자격으로 나선 안승남 시장은 "오미크론의 급속한 확산으로 신규 확진자가 하루 3만 명을 넘어서며 소상공인의 피해 역시 극심한 상황"이라며 "희생해 온 소상공인·자영업자들을 조속히 지원해 주길 바란다"고 촉구했다.

