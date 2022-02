윤석열 "文 둘러싼 거대 집단, 내로남불 전형…위장된 민주주의"

"권력비리 단죄하는 게 정권 살리는 길이라 생각"

[아시아경제 허미담 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 "어떤 정권이든지 간에 권력 핵심의 비리를 검찰이 단죄해 주는 것이 그 정권을 살리는 길이라고 늘 생각해 왔다"고 했다.

8일 국민의힘 선거대책본부 정권교체동행위원회는 공식 유튜브 채널을 통해 '윤석열의 생각'을 주제로 한 영상 3편을 올렸다.

이날 윤 후보는 '문재인 대통령이 왜 검찰총장으로 임명했다고 생각하나'라는 질문을 받고 "아무리 센 권력자라 해도 자기 편이 돼서 뭘 해달라는 요구는 제가 받아들일 수 없는 사람이라는 것을 문 대통령께서 더 잘 알 거라고 생각한다"고 말문을 열었다.

이어 "제가 뭐 그럴 것 같았으면 국정원 사건 같은 것도 조금 이렇게 원만하게 했으면 지방도 안 다니고 그야말로 보직을 골라 다니면서 갈 수 있었지만, 그렇게 안 했다"며 "제가 중앙지검장 할 때 전 정권(박근혜 정권)에 대해 수사하는 것을 보고 또 상당 부분은 자기들과 끝까지 같이 갈 수 있는 그런 사람으로 생각했던 모양"이라고 답했다.

또 윤 후보는 "문 대통령을 개인적으로는 모르지만, 검사로서 그냥 이렇게 지켜봤을 때 '참 정직한 분이다' 이런 생각을 해왔다"며 "(검찰총장) 임명장을 받으러 갔더니 '살아있는 권력에 대해서도 엄정하게 수사를 해왔으니 지금부터도 정부든 청와대든 살아있는 권력에 개의치 말고 엄정하게 비리를 척결해 달라'고 당부하셨다"고 했다.

이어 "그 말씀에 저는 아주 충분히 공감했고 그 말씀을 액면 그대로 받고 했는데, 참 세월이 지나면서 문 대통령을 둘러싸고 있는 거대한 집단이 있다는 것을 알았다. 정말 내로남불의 전형을 봤다"고 비판했다.

그는 "어떤 명분이고 헌법이고 상식이고 이런 거 없이 무조건 자기들의 이익에 절대복종하는 그런 사람들끼리 운영해 나가는 그런 정권이구나(라고 생각했다)"며 "민주주의라고 하는 것이 어려울 게 없다. 모두가 공감하는 그 원칙에 따라 질서가 만들어지는 것을 말하는 것인데, 이거는 '입으로만 민주주의고 그야말로 위장된 민주주의구나' 생각했다"고 말했다.

그러면서 윤 후보는 "조국 사태 때 봤지만 소위 핵심 지지층들에 의한 여론 조작 그리고 거짓 선전, 선동 이런 거로 국민들을 기만해서 권력을 유지하고, 또 선거를 치르고 하는 아주 부도덕하고 정말 퇴출돼야 할 집단들이구나 하는 것을 깨달았다"고 지적했다.

아울러 그는 "이런 것이 연장돼서는 정말 국민의 고통을 막을 수가 없고 더 이상 국민을 보호할 수가 없겠구나 하는 생각 때문에, 또 국민들께서 열렬히 전면에 나서라고 또 요구하시니까 '최선을 다해서 한번 해보자. 또 많은 분들이 도와주겠지'(라는 마음에) 시작하게 된 것"이라고 말했다.

