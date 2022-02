고민정 "尹 특수활동비 147억 어디에?"…국민의힘 "허위 네거티브"

與 김승원 "尹, 검찰총장 재임 당시 특수활동비 사용내역 공개 회피해"

국민의힘 "어떠한 편법이나 불법도 없어…허위 네거티브"

[아시아경제 박현주 기자] 김승원 더불어민주당 의원이 윤석열 국민의힘 대선후보가 검찰총장 재임 당시 특수 활동비로 147억 원을 현금으로 썼다는 주장을 내놨다. 고민정 민주당 의원도 이를 언급하며 힘을 싣자 국민의힘에선 "허위 네거티브"라고 반발했다.

앞서 김 의원은 이날 국회 예산결산특별위원회 전체회의에서 법무부로부터 제출받은 윤 후보의 검찰총장 재임 당시 특수활동비 관련 자료를 공개하며 "윤 후보가 검찰총장 재임 당시 특수활동비로 147억원을 현금으로 썼다는 계산이 있다"면서 "사용내역 자체가 없고, 영수증도 미첨부다. 전액 현금으로 다 썼다"고 지적했다.

김 의원은 이어 "시민단체가 그 내역을 공개해 달라고 법원에 정보공개 청구를 했고, 시민단체가 거의 승소했다"면서 "윤 후보는 당시 검찰총장 업무추진비에 대해 항소를 하면서 공개를 회피하고 있는 상태"라고 꼬집었다.

이에 고 의원도 이날 자신의 페이스북에 글을 올려 "윤석열 검찰총장 당시 특활비 147억원은 어디에?"라고 물었다.

국민의힘은 "억지 의혹"이라며 불쾌감을 드러냈다. 국민의힘 공보실은 이날 입장문을 내고 "김승원 의원은 윤석열 후보가 검찰총장 재임 당시 특수활동비로 약 147억원을 근거 없이 썼다며 억지 의혹을 제기했다"며 "윤석열 당시 검찰총장은 정부 예산에 따라 배정된 특수활동비를 정해진 용처와 적법한 절차에 따라 집행했고, 그 과정에서 어떠한 편법이나 불법도 없었음을 분명히 밝힌다"고 반박했다.

국민의힘은 이어 "추미애 전 법무부 장관은 윤 후보를 모해해 축출하기 위해 특수활동비 감찰을 지시하는 등 샅샅이 뒤지고 국회에서 검증한 사실도 있다"면서 "하지만 어떠한 문제도 발견되지 않았음에도, 또 다시 새로운 문제인 것처럼 꺼내 허위의 네거티브를 하는 것"이라고 맞받아쳤다.

