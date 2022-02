안철수 "중국, 대한민국 물론 전세계 스포츠인들에게 사과해야"

"잘못된 판정 바로 잡을 것, 대한민국 대통령 후보로서 강력히 촉구"

[아시아경제 강우석 인턴기자] 안철수 국민의당 대선 후보가 2022 중국 베이징 동계올림픽 쇼트트랙 1000m 준결승에서 편파 판정으로 우리 선수들이 탈락한 것과 관련해 "중국은 대한민국은 물론 전세계 스포츠인들에게 사과해야한다"고 비판했다.

안 후보는 이날 페이스북을 통해 "중국은 더티(dirty)판정을 즉각 취소하고 대한민국의 금메달을 돌려주어야 한다"며 "누가 봐도 이해할 수 없는 잘못된 판정"이라고 지적했다.

그는 "심판단의 못된 짓에 국민과 함께 분노한다"며 "선수단은 모든 노력을 다해서 더티 판정을 바로잡고 우리 쇼트트랙 선수들의 땀과 열정의 결과물을 되찾아야 한다"고 말했다.

특히 안 후보는 "중국이 세계인을 초청해 놓고 올림픽 정신을 훼손하며 자기들 이익만을 편파적으로 추구한다면, 이번 동계 올림픽은 세계인의 축제가 아니라 중국만의 초라한 집안 잔치로 끝나고 말 것이다"라고 강조했다.

이어 안 후보는 "(중국) 스스로 잘못된 판정을 바로 잡을 것을 대한민국 대통령 후보로서 강력히 촉구한다"고 목소리를 높였다.

안 후보는 "세계 평화를 위한 올림픽 정신은 인류 화합과 공영에 기여해야 하며, 이를 위해서는 무엇보다도 공정해야 한다"며 "이것을 훼손한다면 중국은 세계 중심 국가로서의 자격이 없다고" 주장했다.

안 후보는 "우리 선수들 힘내십시오. 그리고 최선을 다해서 잘못된 것을 바로 잡읍시다"라며 국민의 한 사람으로서 자랑스러운 여러분들을 진심으로 응원한다고" 밝혔다.

