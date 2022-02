與 '김혜경 의혹' 제보자 탓…내로남불·2차 가해 논란

우상호 "김혜경 의혹, 국민 심각하게 안 보는 듯"

송영길 "나도 비서가 약 사줄 때 있어"

"돈 때문에 폭로한 것이란 의심 들어" '2차 가해' 논란도

野 "李, 갑질 몰랐다면 무능, 묵인했다면 공범" 맹공

[아시아경제 강주희 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보 배우자 김혜경씨가 경기도청 별정직 공무원 A씨에게 사적 심부름을 시키고, 법인카드를 유용했다는 의혹이 파장을 일으키고 있는 가운데, 민주당의 대응도 비판 대상이 되고 있다.

민주당 선거대책위원회(선대위) 일부 인사들이 "(제보를 한)의도가 의심된다", "지시가 문제라면 그만뒀어야" 등 의혹 제보자를 탓하는 발언을 연이어 하면서 2차 가해 논란까지 번지고 있는 상황이다. 그간 '내로남불'이라는 비판을 받아 온 민주당이 여전히 과거의 행태를 반복하고 있다는 비판이 거세다.

현근택 민주당 선대위 대변인은 지난 5일 페이스북에 김씨 의혹을 제보한 A씨에 대해 "지시에 문제가 있다고 생각하면서도 그만두지 않고, 통화를 일일이 녹음하고 대화를 캡처한 것은 다분히 의도적"이라면서 "별정직 업무에 불만이 있어서 그만둔다고 할 때 뭐라고 하는 사람은 없다. 당시 배씨의 지시에 문제가 있다고 생각했다면 그만두면 되었을 것"이란 글을 올렸다. 현 대변인이 언급한 배씨는 A씨에게 김씨의 사적 용무 등을 직접 지시한 인물이다.

현 대변인은 이어 A씨 측근이 한 언론과 인터뷰에서 'A씨가 신변에 위협을 느껴 극단 선택까지 생각할 정도이며, 생계 곤란으로 후원금 계좌를 열었다'고 밝힌 것에 대해서 "공익제보자를 자처하는 분이 후원계좌 만든 것을 어떻게 봐야 할까"라며 "돈 때문에 폭로한 것이 아니냐는 오해를 받을 수 있다"고 지적했다.

또 "(A씨가) 인터넷에 목소리가 공개되어 위협을 느끼고 있고 '극단적 선택을 하고 싶다'라고 했다고 한다"며 "이재명 후보와 관련된 사람들이 극단적 선택을 하고 있다는 것을 연상시키기 위한 것으로 보이지만, 대단히 부적절한 발언"이라고 주장하기도 했다.

민주당은 김씨 관련 의혹의 심각성을 축소하는 발언을 하거나 김씨를 두둔하는 데 열을 올리고 있다. 우상호 총괄선대본부장은 6일 여의도 민주당사에서 열린 기자간담회에서 "(김씨 의혹을)국민들이 부적절하게 보고 있지만, 그전에 나왔던 여러 사건에 비교해 볼 때 그렇게 심각하게 보지는 않는 것 같다"고 주장했다. 김씨 의혹이 이 후보 지지율에 큰 영향을 미칠 만큼 파급력 있는 사안은 아니라는 것이다.

그는 이어 "여러 보도를 종합해보면 부적절한 심부름 관계의 문제로 보인다. 어떻든 죄송스럽게 생각한다"면서도 "우리 분석으로는 (지지율이) 아주 큰 폭으로 떨어지는 게 아니어서 국민들이 이 문제에 대한 판단을 적절히 하고 있는 것 같다"고 재차 말했다.

송영길 대표는 7일 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'와 인터뷰에서 "별정직 공무원은 원래 비서 업무를 한다. 저도 아플 때 제 약을 비서가 사다 줄 때가 있다"며 A씨가 행정직이 아닌 별정직 공무원인 점을 강조하면서 김씨의 대리처방 의혹을 적극 변호했다. 그러면서 "이미 후보와 후보 부인이 사과했는데 계속 가짜 뉴스를 만들어서, 이거는 너무 지나친 면이 있다고 생각한다"며 이번 의혹 보도를 '가짜 뉴스'라고 칭했다.

앞서 이 후보와 김씨가 이번 의혹과 관련해 고개 숙이며 사과했는데도, 일부 민주당 인사들이 제보자에게 책임을 돌리고 공격하는 등 적반하장식 태도를 보이면서 여전히 내로남불 행태를 못 벗었다는 비판이 나오고 있다. 권영세 국민의힘 선거대책본부장은 7일 선대본부 회의에서 "'가정폭력 피해자에게 맞기 전에 이혼하지 그랬냐'고 말하는 것과 무엇이 다른가"라며 "책임 있는 집권여당이면 적어도 잘못한 건 잘못했다 인정하고 반성하고 사과하는 모습을 보이라"고 쏘아붙였다.

이어 "대리처방, 카드깡, 법인카드 유용까지 온갖 나쁜 일들이 다 벌어졌는데 진짜 몰랐다면 주변관리조차 못하는 무능한 사람이고, 알고도 묵인했다면 사실상 범죄를 방조한 공범"이라며 "이 후보는 김씨 책임인 양 모른 척하고, 김씨는 비서(배씨)에게 모든 걸 뒤집어씌운 채 숨어있다. 더이상 덮고 넘어갈 수 없을 정도로 많은 죄상 드러난 만큼 후보직을 사퇴하고 법적 책임 받을 것을 강력하게 촉구한다"고 목소리를 높였다.

한편, 국민의힘은 지난 3일 이 후보와 김씨, 배씨 등을 직권남용과 국고손실 등 혐의로 대검찰청에 고발했다. 대검찰청은 7일 이 사건을 수원지검에 이첩했다.

