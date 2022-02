[포토] 전직 장·차관 지지 업은 이재명

[아시아경제 윤동주 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 7일 서울 중구 프레스센터에서 국정연구포럼 주최로 열린 민주정부 장·차관급 이재명 후보 지지선언에 참석하고 있다.

국정연구포럼은 역대 정부에서 고위직에 종사한 공직자 모임으로, 박승 전 한은 총재, 정세현 전 통일부 장관 등 장·차관급 회원 106명으로 구성됐다.

이날 장·차관급 회원은 이 후보에 대한 지지를 선언했고, 공직 경험과 전문성을 토대로 민주 정부 4기 수립에 이바지하겠다는 의지를 표명했다.

