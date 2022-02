고창군, 사랑의 온도탑 187도 달성

[고창=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 고창군 공용터미널 앞에 설치된 사랑의 온도탑이 187도를 달성했다.

군은 지난해 12월부터 지난달 31일까지 희망2022 나눔캠페인을 통해 5억 6364만5410원을 모금, 187도를 기록했다고 7일 밝혔다.

이는 당초 목표액 3억원 보다 2억6361만원 이상 더 모금됐으며 성금은 현금기부 4억7635만원, 물품기부 8729만원 등이다.

올해 성금 모금 목표액을 전년도와 같이 3억원으로 동결했다.

군은 코로나19의 장기화에 따른 경기 침체로 모금활동에 어려움이 예상됐으나 어려울수록 한마음으로 울력하게 되는 자랑스런 군민들의 잇따른 온정으로 목표액을 훌쩍 넘기며 매년 목표액을 월등히 초과하는 성과를 이뤄내게 됐다.

익명의 기부천사들, 고사리 손으로 소중한 마음을 모아 성금을 전달한 어린이들과 학생들, 매년 연말연시 주변의 이웃들을 되돌아보며 나눔에 앞장서는 지역 기업들과 나눔리더들 등 각계각층의 성금전달이 잇따르고 군 공직자들도 나눔과 기부에 나서며 사랑의 온도가 100도를 넘기게 됐다.

희망2022나눔캠페인 기간 모여진 성금은 사회복지공동모금회로 전달돼 경제적 빈곤퇴치, 신체·정서적 건강과 회복, 교육 및 자립역량 강화, 사회적 불평등 완화 등에 맞는 다양한 복지사업으로 관내 소외 이웃과 복지시설 등에 전액 지원될 예정이다.

군 관계자는 “코로나19 장기화로 지역경제가 얼어붙은 상황에도 불구하고 사랑의 온도 100도를 넘긴 것은 위기 속에서도 나눔과 봉사로 이웃을 먼저 생각하는 자랑스런 고창군민들 힘 덕분이다”고 말했다.

이어 “뜨거운 나눔 실천에 함께 해주신 기업들과, 단체, 개인 기부자들 한분 한분에게 진심으로 감사의 인사를 드린다”고 덧붙였다.

고창=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr