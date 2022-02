하이트진로, 테라 캔 라인업 5종으로 확대… "가정시장 공략 강화"

[아시아경제 구은모 기자] 하이트진로 하이트진로 000080 | 코스피 증권정보 현재가 33,100 전일대비 100 등락률 -0.30% 거래량 322,585 전일가 33,200 2022.02.07 09:26 장중(20분지연) 관련기사 코스피 상승 마감.. 환율안정, 외인유입, 리오프닝 여파[클릭e종목]"하이트진로, 저가 매수 기회" [클릭 e종목]"하이트진로, 거리두기·맥주 점유율 부진…목표가 20%↓" close 가 청정라거 테라의 캔 라인업을 확대하며 가정시장 공략을 더욱 강화하고 나섰다.

하이트진로는 테라 신규 캔을 출시한다고 7일 밝혔다. 새 용량은 400㎖와 463㎖이다. 하이트진로는 ‘홈술(집에서 마시는 술)’시장이 지속적으로 확대됨에 따라 가정시장에서 더욱 다양한 용량을 원하는 소비자 니즈에 집중해 신규 캔을 출시하게 됐다. 이로써 테라 캔은 250㎖, 355㎖, 400㎖, 463㎖, 500㎖의 총 5종의 라인업을 갖추게 됐다.

이번에 출시하는 테라 캔은 ㎖당 단가가 355㎖ 캔 대비 파격적으로 인하된 가격(400㎖ -14.5%, 463㎖ -18.5%)으로 만나볼 수 있다. 전국의 대형마트, 슈퍼마켓 등에서 8캔들이로 구입 가능하다.

오성택 하이트진로 마케팅실 상무는 "앞으로도 소비자 니즈에 부합하는 제품을 통해 도전과 혁신을 지속해 나가고 침체된 시장 분위기에 성장과 활력을 불어넣으며 국내 주류시장을 이끌어 가겠다"고 밝혔다.

