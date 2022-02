윤석열 "안철수에 자리 제안? 말한 적 없다…토론 내일이라도 하자"

野 단일화 언급 "공개적으로 하기엔 부적절"

[아시아경제 이현주 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 6일 안철수 국민의당 대선후보에게 자신의 공약인 '디지털 플랫폼 정부'를 이끌어줬으면 한다는 제안을 말한 바 없다고 밝혔다.

윤 후보는 이날 광주 지역을 방문한 뒤 기자들과 간담회를 가진 자리에서 안 후보에게 자리 제안을 했다는 것과 관련해 "그런 사실이 없습니다. 그런 사실 없고요"라고 말했다.

재차 질문이 나오자 윤 후보는 "그런 얘기한 적은 없다"면서 "디지털 플랫폼 정부를 담당해 갈 부총리, 장관급으로는 기업 경험도 있고 행정 경험도 있고 정치 경험도 있는 분이 맡으면 좋지 않겠나 얘기를 한 적이 있다"고 설명했다. 이어 "그건 안 후보를 특정한 것도 아니다"라며 "안 후보는 또 행정 경험은 없다"고 했다. 그러면서 "각자 해석할 수 있는데 그런 식으로 무슨 제가 자리를 제안한다 이런 것 자체는 그런 적이 없다"고 선을 그었다. 당시 그 자리에서는 진대제 스카이레이크인베스트먼트 회장(전 정보통신부 장관)의 이름이 거론되기도 했다고 전했다. 야권 단일화 문제에 대해서는 "공개적으로 언급하기엔 부적절한 사항이라고 생각한다"고 밝혔다.

4자 TV토론과 관련해서 윤 후보는 "관훈토론 하고 당장 저녁에 지금이라도 8일날 할 거면 하라"고 말했다. 국민의힘은 8일 안 후보의 관훈토론 일정 관계 등으로 미뤄진 토론회가 11일에 성사되면 참석하겠다고 밝힌 반면 국민의당은 국민의힘이 토론회 결렬을 자신들에게 전가하고 있다며 비판하고 나섰다.

윤 후보는 이에 대해 "우리당 실무자들이 다른 것보다 기자협회하고 JTBC만 할 게 아니라 다른 종편이나 보도채널도 들어와야 한다는 주장을 한 것 같다"며 "저는 내일 저녁에 해도 상관없다"고 했다.

이재명 더불어민주당 대선후보가 특별검사(특검)을 수용하라고 말했다고 하자 "민주당 쪽에서 저희보고 특검을 수용하란 얘기는 참 가당치 않은 얘기"라며 "특검을 좀 하십쇼"라고 말했다.

