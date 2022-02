"손발 척척 맞으니 부부가 틀림없다" 국힘, '법카 의혹' 이재명·김혜경 맹비난

[아시아경제 황수미 기자] 국민의힘이 이재명 더불어민주당 대선 후보 배우자 김혜경씨 관련 의혹을 범죄 행위로 규정하며 진상 규명을 촉구했다. 동시에 이 후보의 공개 사과와 후보자직 사퇴도 요구했다.

장순칠 국민의힘 선대본부 상근부대변인은 5일 논평에서 "돈 되는 일에 수단과 방법을 가리지 않는 닮은꼴 부부에, 손발까지 안팎으로 척척 맞는 부부임이 틀림없다"고 비난했다.

장 대변인은 김씨의 전담 공무원 의혹에 대해 "도민에게 봉사하고 헌신해야 할 공무원에게 도지사 사모님의 안락한 삶을 위해 활동하도록 특수임무를 부여한 것"이라고 했다.

그러면서 "아무리 변명해도 이를 담당한 공무원의 처지는 사실상 '현대판 공노비'에 해당하고, 공무원을 사적으로 부리며 국고를 축냈으니 명명백백한 범죄행위"고 지적했다.

허정환 상근부대변인은 논평에서 '심부름 목록'에 나타난 로션 구매에 대해 언급했다. 허 대변인은 "입만 열면 서민 코스프레에 서민을 위하겠다는 이재명 후보가 서민들은 듣도 보도 못한 100mL 기준 9만8천원의 명품 에르메스 로션을 이용하는 것으로 드러났다"며 "'법카 한우·초밥'에 이어' 법카 샌드위치'까지 겪은지라 새삼 놀랍지도 않다"고 했다.

이어 관련 카드 내역 공개를 요구하며 "응하지 않거나 현금 구매 등을 했다고 둘러대면 분당에 있는 백화점에서는 팔지도 않는 걸 서울까지 공무원을 보내 법카로 구매했다고 의심하지 않을 수 없다"고 쏘아붙였다.

김재현 상근부대변인은 "추석 친인척 선물 심부름과 성묘 차례상까지 공무원들을 시중꾼으로 이용한 정황이 속속 드러나고 있다"며 "앞으로 어떤 추악한 갑질과 횡령이 더 드러날지 민망함을 넘어 두려울 정도"라고 주장했다. 또 "'김혜경 법카 금지법'이라도 만들어야 할 판"이라고 비판했다.

국민의힘 측에선 주말인 이날 김씨 의혹 관련 논평만 10건가량 쏟아냈다.

울산을 방문 중인 이준석 대표도 당원 행사에서 이 후보 부부를 둘러싼 의혹을 겨냥한 듯 "우리가 이번에 참 좋은 후보를 뽑았다. 윤석열 후보는 많은 분께 인식된 것처럼 공무원 생활을 하면서도 공정했다"며 "어느 정부가 됐든 간에 문제가 되는 사안이 있을 때 떳떳하게 수행했다"고 윤 후보를 띄웠다.

이어 "(민주당이) 우리 후보의 배우자에 대해 공격하던 논리 그대로라면 이재명 후보는 후보 자격도 없는 사람이고, 그 배우자도 수사받아야 할 사람"이라고 강조했다.

