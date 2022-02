윤석열·이준석, 호남 표심잡기 집중…연달아 방문하며 챙기기

윤석열, 6일 광주로 향해 5·18민주묘지 참배

이준석, 지난 1일 무등산 등반 이어 3~4일 호남지역 다도해 돌아

[아시아경제 금보령 기자] 국민의힘이 호남 표심 잡기에 집중하고 있다. 윤석열 대선후보는 물론 이준석 당 대표가 연달아 호남을 찾아가 '20% 득표'를 노리고 있는 상황이다.

6일 국민의힘에 따르면 윤 후보는 이날 광주로 향해 국립 5·18민주묘지 참배에 나선다. 이어 광주 아파트 신축공사 붕괴사고 현장을 방문한 뒤, 광주 선거대책위원회 필승결의대회에 참석한다.

선거대책본부 측은 윤 후보의 이번 광주 방문에 대해 "5·18 민주묘지를 참배하면서 '광주의 민주주의 정신은 대한민국 모두의 정신'임을 확인하고, 5·18 민주화운동 영령들에 대한 존경과 추모의 뜻을 밝힐 예정"이라며 "17개 시도 선대위 필승결의대회의 마지막 개최지 광주에서 광주와 호남에서 완성될 정권교체와 국민통합 의지를 다질 것"이라고 설명했다.

앞서 윤 후보는 설 연휴 전 호남 230만 가구에 본인의 손글씨로 작성한 편지를 발송했다. 편지에서 윤 후보는 "호남의 고민은 독재에 대한 저항 과정에서 생긴 상처를 넘어 산업과 일자리, 미래에 대한 고민을 망라하고 있다"며 "저는 5월 광주에 대한 보수 정당의 과오를 반성하는 것에 그치지 않고 호남의 미래를 함께 걷고자 한다"고 강조했다. 또 "호남에서 제게 주는 한표 한표가 호남을 발전시킬 책임과 권한을 제게 위임해주는 것이라고 생각하고 각고의 노력을 하겠다"고 얘기했다.

이 대표도 지난 1일 광주 무등산을 오른 데 이어 3~4일 호남 지역 다도해를 돌며 윤 후보에게 힘을 보태고 있다. 이 대표는 무등산 등정 후 "윤 후보가 20% 이상 득표해 많은 지지를 받아 이제 지역구도가 깨졌으면 좋겠다"고 말한 바 있다.

다도해를 돌면서는 도서지역의 문제점으로 꼽히는 연륙교 문제, 식수 공급 등 기본적 기반시설을 확인하며 민생을 직접 챙기기도 했다. 이 대표는 지난 3일 진도군 인근(가사도·조도·저도) 주민 간담회에서 "도서지역 주민들의 여러 가지 애로사항이나 지금까지 국민의힘이 다하지 못한 노력이 있다면 오늘을 기점으로 더 자주 인사드리고 애로사항을 해결할 수 있도록 노력하겠다"고 강조하기도 했다.

국민의힘은 호남 민심을 긍정적으로 바라보고 있다. 이 대표와 호남을 함께 방문한 김철근 당 대표 정무실장은 전날 페이스북을 통해 "호남의 민심이 변할 것으로 확신한다"며 "단 전제조건이 있다. 일회성이 아니라 지속적으로 낮은 자세로 정성을 다한다면 그 성과는 깜짝 놀랄만한 수준이 될 것"이라고 했다.

윤 후보와 이 대표는 또 다른 호남 방문 일정까지 앞두고 있다. 이들은 무궁화호 4량을 임대해 꾸민 '윤석열차'를 오는 11일부터 타고 충남 천안에서 전남 여수까지 찾아갈 계획이다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr