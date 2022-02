블링컨 美국무장관, 韓정의용-日하야시 요시마사 초청…호놀롤루서 회동

[아시아경제 유제훈 기자] 정의용 외교부장관, 토니 블링컨 미국 국무장관, 하야시 요시마사(林芳正) 일본 외무상이 북한의 잇따른 미사일 도발 이후 첫 3자회담을 열고 현안을 논의한다.

미국 국무부는 4일(현지시각) 보도자료를 내고 블링컨 장관이 오는 12일 정 장관과 하야시 외무상을 초청, 하와이 호놀롤루에서 3국 외무장관 회의를 개최키로 했다고 밝혔다.

미 국무부는 "3국 외무장관 회의를 통해 북핵 및 미사일 위협과 21세기의 당면 과제에 대한 협력을 강화할 예정"이라며 "이와 더불어 블링컨 장관은 존 아킬리노 미국 인도-태평양사령관(USINDOPACOM)과도 만날 예정"이라고 밝혔다.

