최재형 "文대통령 측근 감사했다고 靑비서실장 항의전화 왔다"

[아시아경제 임춘한 기자] 국민의힘 윤석열 대선후보 선거대책본부 상임고문인 최재형 전 감사원장은 4일 월성원전 1호기 조기 폐쇄 결정'에 대한 감사 등과 관련해 "청와대의 지시로 이뤄진 일들에 대해서는 유례없는 감사 저항에 직면하기도 했다"고 밝혔다.

최 전 원장은 이날 공개된 국민의힘 정강정책 방송연설에서 "명백하게 경제성 평가에 오류가 있었고 결과를 조작한 증거가 분명히 있었음에도 불구하고, 정부와 집권 여당은 감사 결과를 인정하려 하지 않았다"면서 "감사 결과를 발표하기도 전에 저를 국회로 불러 '대통령의 국정운영 방향이 맘에 안 들면 사퇴하라'며 공격했다"며 이같이 말했다.

최 전 감사원장은 지난해 9월 대통령비서실·대통령경호처·국가안보실 등 3개 기관과 대통령 직속 자문위원회 대상 정기감사에 대해서도 "청와대를 감사하면서 대통령 직속위원회에 지급된 편법월급을 지적했다. 공교롭게도 그들은 대통령 측근들이었다"면서 "청와대 비서실장으로부터 항의 전화가 왔다. 청와대를 감사하면서 대통령 직속 위원회를 감사하는 것은 위법이라는 주장이었다"고 밝혔다. 이어 "결국은 왜 대통령 측근을 감사했느냐는 이야기였다"면서 "원칙에 맞게 감사를 했을 뿐이고 위반대상이 대통령 측근이었는지 아닌지는 중요하지 않았다"고 덧붙였다.

최 전 원장은 지난해 김오수 전 법무부 차관에 대한 감사위원 제청을 거부했던 것과 관련해 "정치적 중립성과 직무상 독립성이 요구되는 검찰총장에 김오수 씨를 임명했다. 그 결과가 어떻게 됐느냐"면서 "정권에 불리한 수사들은 모두 중지되거나 제자리걸음을 하고 있다"고 말했다.

최 전 원장은 "성남FC 후원금 관련 의혹 수사, 성남지청장이 앞장서서 수사를 지연시켰다"며 "과연 이 정권하에서 법 앞에 만인이 평등하다고 할 수 있겠나"라고 비판했다.

최 전 원장은 "국민의힘 대통령 후보인 윤석열 전 검찰총장은 많은 부분에서 저와 비슷한 길을 걸어왔다"며 "윤 후보는 권력에 충성하지 않고 오로지 국민에게 충성하며, 잘못이 있다면 지위 고하를 가리지 않고 수사하는 강직한 검사의 자세를 지켜왔다"고 평가했다. 그러면서 "그런데 조국 전 법무부 장관의 비리를 파헤치고 감사원에서 통보받은 수사자료에 따라 탈원전 수사를 지시했다는 이유로 정권의 집중 공격을 받고 징계까지 받는 정치적 보복의 대상이 됐다"고 밝혔다.

최 전 원장은 "국민의힘이 만들어 갈 새로운 시스템은 대통령이 일하는 방식을 바꾸는 데서 출발한다"며 "제왕적 대통령이라는 단어가 역사 속으로 사라지도록 만들겠다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr