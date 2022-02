박의장 "한중 문화교류 개방정도에 불균형…中, 더 개방해야"

[아시아경제 임춘한 기자] 베이징 동계올림픽 개막식 참석차 중국을 방문 중인 박병석 국회의장은 4일 "중국이 좀 더 개방적으로 문화 교류를 풀기 바란다"고 밝혔다.

박 의장은 이날 중국 매체인 인민일보 등과의 인터뷰에서 "양국 관계가 새로운 관계로 도약하기 위해서는 국민들의 우호 정서가 대단히 중요하다"면서 이같이 말했다고 국회가 보도자료를 통해 전했다.

박 의장은 "한중 양국이 문화 교류의 개방 정도에 있어 심한 불균형이 있다. 중국이 좀 더 개방적으로 문화 교류를 풀기 바란다"면서 "문화 콘텐츠 교류에 관해서는 획기적인 교류가 있어야 되겠다"고 말했다. 이어 "한중 양국은 이제 가까운 이웃이자 중요한 협력 파트너"라며 "한 가지 저희가 당부하고 싶은 것은 불필요한 오해에 의해 양국 감정을 해쳐서는 안 되겠다는 것"이라고 덧붙였다.

박 의장은 "문화와 역사의 차이 특성을 서로 이해하고, 서로 포용적이고 협력적 관계를 유지할 수 있도록 해줬으면 좋겠다"고 밝혔다.

박 의장은 보건 분야 협력과 관련해 "중국에 코로나가 발생했을 때 대한 중국인의 입국을 막지 않았던 유일한 나라가 대한민국"이라며 "필수적인 기업인의 왕래를 서로 보장하는 등 이러한 정신이 양국뿐 아니라 전 세계에 퍼져나가기를 희망한다"고 말했다.

한편 박 의장은 이날 오후 중국 교민, 경제인 대표와 화상 간담회를 했다. 그는 베이징한국인회장, 민주평통 베이징협의회장 등과의 간담회에서 "지난해 중국과의 교역이 사상 최대였다"며 "우리 기업들이 중국 시장 진출을 할 때 역내포괄적경제동반자협정(RCEP)을 적극적으로 활용할 수 있도록 해야 할 것"이라고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr