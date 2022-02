[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 주정민 전남대 신문방송학과 교수가 지난 1일 전남대 사회과학대 학장 겸 정책대학원장에 취임했다. 임기는 2년이다.

주정민 교수는 방송통신위원회, 과학기술정보통신부에서 방송통신 및 콘텐츠 관련 정책 자문위원으로 활동했으며, 전남대 기획조정처장, 한국방송학회 회장, 광주혁신추진위원회 위원장 등을 역임하며 대내외 왕성한 활동을 펼치고 있다.

주정민 교수는 "전남대 사회과학대학은 코로나19의 어려운 상황에서도 든든한 교육공동체, 탄탄한 학문공동체로서 입지를 다져 왔다"면서 "대학 안팎 구성원들과의 원활한 교류와 소통을 통해 지역사회와 공존하는 거점 대학의 역할과 기능에 최선을 다 하겠다"고 취임 소감을 밝혔다.

