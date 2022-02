[아시아경제 이정윤 기자] 한국타이어앤테크놀로지 한국타이어앤테크놀로지 161390 | 코스피 증권정보 현재가 34,200 전일대비 250 등락률 -0.73% 거래량 226,772 전일가 34,450 2022.02.04 15:30 장마감 관련기사 한국타이어 "한국공장, 파업탓 연간 적자"…글로벌 영업익은 2%↑한국타이어앤테크놀로지 "한온시스템 보유지분 관련해 검토 중"[클릭 e종목] “한국타이어앤테크놀로지, 4분기 영업이익 전년比 51.7%↓ 전망” close 는 4일 연결 기준 지난해 영업이익이 전년 대비 2.2% 증가한 6418억4800만원으로 잠정 집계됐다고 공시했다.

지난해 매출은 전년보다 10.7% 증가한 7조1423억5300만원으로 집계됐다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr