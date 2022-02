반도체 수급난 여전…기아, 지난달 국내외 판매량 전년比 6%↓

전년 동기 대비 국내 10.7%·해외 4.6%↓

[아시아경제 최대열 기자] 기아는 지난달 국내외에서 21만2819대를 팔았다고 4일 밝혔다. 지난해 같은 기간보다 5.7% 줄었다.

국내에서는 3만7038대를 판매, 전년 같은 달보다 5.7% 줄었다. 해외에선 4.6% 줄어든 17만5781대를 팔았다. 생산·공급차질은 반도체 부품 수급부족 탓이다. 다만 직전 달인 지난해 12월과 비교해 생산·판매량이 늘어나는 등 반도체 부품수급 문제가 점차 나아지고 있다고 회사는 설명했다.

국내에서 가장 많이 팔린 모델은 스포츠유틸리티차량(SUV) 쏘렌토로 5066대가 팔렸다. 이와 함께 RV차종인 스포티지가 4455대, 카니발이 4114대, 셀토스 3468대 등 총 1만8848대가 팔렸다. 승용 모델은 레이 3598대, K5 3342대, K8 2566대 등 총 1만3485대가 판매됐다. 봉고Ⅲ가 4520대 팔리는 등 버스와 트럭을 합쳐 총 4705대가 판매됐다.

해외에서는 셀토스가 2만3505대가 팔려 해외 최다 판매모델이 됐다. 스포티지가 2만2766대, 프라이드(리오)가 1만6456대로 뒤를 이었다. 국내외 판매량을 합하면 스포티지가 2만7221대로 가장 많았다.

회사 관계자는 "반도체 부품 수급 차질 등으로 경영 불확실성이 지속되고 있으나 차량 생산 일정 조정 등으로 공급 지연에 미치는 영향을 최소화할 것"이라며 "지난해 9월부터 차량생산이 느는 추세며 1분기 내 인도공장 3교대 전환, 신차 출시, 판매전략 등으로 점유율과 수익을 높이겠다"고 전했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr