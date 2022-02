◆ 국장급 승진

▶기업집단국장 황원철

◆ 과장급 승진

▶전자거래과장 전영재

◆ 과장급 전보

▶경쟁정책과장 신동열 ▶소비자안전정보과장 이희재 ▶제조업감시과장 한용호 ▶국제카르텔과장 문종숙

세종=이준형 기자 gilson@asiae.co.kr