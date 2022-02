[아시아경제 이정윤 기자] 롯데손해보험 롯데손해보험 000400 | 코스피 증권정보 현재가 1,735 전일대비 135 등락률 +8.44% 거래량 2,145,675 전일가 1,600 2022.02.04 13:49 장중(20분지연) 관련기사 [보험 인싸되기]흑자 기대되는 자동차보험…보험료 내릴까롯데손보, 사내 카페 장애인 바리스타 5명 직원 채용'천덕꾸러기' 자동차보험…판매 줄인 손보사들 close 은 대표이사 직무대행이던 이은호 전무를 대표이사로 선임했다고 4일 공시했다. 이 신임 대표는 롯데손해보험 기획총괄장과 PWC 컨설팅 파트너를 지냈다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr