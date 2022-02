[아시아경제 지연진 기자] 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 73,000 전일대비 6,700 등락률 +10.11% 거래량 1,658,819 전일가 66,300 2022.02.04 10:44 장중(20분지연) 관련기사 개인·기관 순매수…코스피 오후 들어 1.5%대 상승‘롤러코스터’ 코스피, 2차전지 업종 투심 악화 부담(종합)낙폭 과대 인식…코스피·코스닥 상승 출발 close 가 모바일 게임 '오딘'이 구글플레이에서 매출 1위를 탈환했다는 소식에 강세다.

카카오게임즈는 4일 오전 10시10분 기준 전일대비 11.61%(7700원) 상승한 7만4000원에 거래되고 있다.

오딘은 카카오게임즈가 지난해 6월 출시한 모바일 다중접속온라인역할수행게임(MMORPG)으로, 출시 3일 만에 국내 애플리케이션 마켓 매출 1위를 기록했다. 이후 엔씨소프트의 ‘리니지W’에 구글플레이 최고 매출 1위 자리를 내줬다가 전날 다시 1위에 올랐다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr