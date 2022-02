대상, 종합식자재 전문 온라인몰 '베스트온' 오픈

기존 온라인몰 ‘제로푸드’ 개편해 ‘베스트온’으로 리뉴얼 오픈



[아시아경제 구은모 기자] 대상이 종합식자재 전문 온라인몰을 전면 리뉴얼하고, 직영몰 공식 명칭을 '제로푸드'에서 '베스트온'으로 바꿨다고 4일 밝혔다. 이커머스 트렌드에 맞춰 대용량 식자재 사업의 온라인 쇼핑 편의성을 강화한다는 방침이다.

새롭게 개편한 베스트온은 사용자경험(UX)·사용자인터페이스(UI)를 개선하고, 업종별 전문관과 브랜드관을 신설하는 등 식당을 운영하는 자영업자들의 쇼핑 접근성을 높이는 데 초점을 맞췄다. 고객 데이터를 분석해 고객이 원하는 식자재를 추천하는 맞춤 서비스와 원하는 날짜에 원하는 제품을 주기적으로 받아보는 정기 배송 서비스도 제공한다.

운영 품목도 기존 가공식품 위주에서 농수산물 및 냉장, 냉동식품까지 확대했다. 이에 따라 판매 품목 수는 1000여개 수준에서 3500여개로 증가했다. 신선한 제품을 이전보다 빠르게 받아볼 수 있도록 부산의 물류센터를 용인으로 이전해 물류의 효율성을 높였다.

온·오프라인 연계(O2O) 서비스도 새롭게 선보인다. 베스트온에서 오후 2시 이전에 주문하면 해당 지역 인근에 있는 오프라인 점포를 통해 당일 받아볼 수 있는 서비스로, 현재는 고양점에서만 운영 중이다. 대상은 올해 안에 12개 전 점포로 확대 운영해 배송 편의성을 높여나갈 계획이다.

베스트온 오픈을 기념한 이벤트도 마련됐다. 오는 28일까지 5만원 이상 주문 시 무료배송 쿠폰을 지급하며, 오전 10시부터 선착순 50명에 반값 할인쿠폰을 제공한다. 신규 가입 시 초특가 100원에 구매할 수 있고, 구매왕에게는 순금·TV 등 사은품을 제공한다. 이밖에 매달 15일부터 5일간 열리는 ‘식자재 5일장’ 행사에서는 다양한 할인 혜택을 받을 수 있다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr