[클릭e종목] 제주항공, 느린 수요 회복과 유증 가능성…목표주가 1만8000원으로 ↓

NH투자증권이 4일 제주항공에 대해 더딘 수요 회복으로 유동성 소진이 지속되고, 유상증자 가능성을 감안해 투자의견 '보유'를 유지하되, 목표주가를 기존 2만4000원에서 1만8000원으로 하향했다.

정연승 NH투자증권 연구원은 "예상보다 더딘 수요 회복, 연료비 상승을 감안해 목표주가 산정의 기본 연도인 2023년 영업이익을 기존 추정치 대비 6% 하향했다"며 이같이 밝혔다.

또 정 연구원은 "2022년 연내 추가적으로 진행될 수 있는 자본확충 가능성을 감안해 주식 수 증가를 반영했다"며 "추정치에 반영한 예상 유상증자 규모는 1320억원(1200만주 신주 발행, 발행 예상가 1만1000원, 2021년말 주식수 대비 24.1% 증가 가정)이다"라고 분석했다.

제주항공은 작년 말 산업은행을 통해 1500억원(영구전환사채 300억원, 기간산업안정기금 1200억원)을 지원받았으나, 오미크론 변이 바이러스 확산에 따라 항공 여객 수요 회복이 지연되면서 유동성 소진이 계속되고 있다.

정 연구원은 "2022년말부터 여객 수요가 점진적으로 회복되고 여객 운임 상승으로 수익성 회복이 예상되나, 수요 회복까지 유동성 소진 구간을 버티기 위해 추가적인 자본 확충이 필요할 전망"이라고 평가했다.

이어 "대한항공-아시아나항공 통합 결과에 따라 경쟁사인 진에어를 중심으로 저비용항공사 경쟁구도 재편 가능성이 존재한다"며 "저비용항공사 내 1위 사업자였던, 제주항공 입장에서는 불확실성 요인으로 작용한다"고 덧붙였다.

