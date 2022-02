이재명 "북한 미사일 도발·핵 문제 강력히 대처할 것"

[아시아경제 이기민 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 3일 '핵과 전쟁을 반대한다'며 "이재명 정부가 출범하면 북한 미사일 도발과 핵 문제에 대해 강력하게 대처하겠다"고 밝혔다.

이 후보는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "북한 핵·미사일 위협에 대한 군사적 대응조치로서 강력한 억제력과 대응 능력을 확보하겠다"며 "고위력 탄도미사일, 항공 기반 정밀타격 능력 등 강력한 대량응징보복 능력을 갖춤으로써 핵무기 사용 자체를 생각하지 못하도록 억제해 나가겠다"고 말했다.

이어 "동시에 사드(THAAD·고고도미사일방어체계)에 버금가는 장거리요격미사일(L-SAM)을 조기 개발하고, 정찰위성 초소형 위성 등을 확보해 감시정찰 능력을 강화하고 24시간 감시대응 체계를 확고히 하겠다"고 덧붙였다.

그러면서 "한미동맹의 확장억제 전략도 발전시켜 미국의 핵우산 공약에 대한 일각의 우려를 불식시키겠다"며 "한미동맹 확장억제 전략과 우리군의 첨단 대량보복역량을 결합한다면 북한의 위협은 충분히 억제할 수 있다"고도 했다.

이 후보는 북핵문제의 평화로운 해결을 위해 구체적인 대안을 마련하겠다고 약속했다. 그는 "저는 '스냅백(조건부 제재완화)을 전제로 한 단계적 동시행동'을 제안한 바 있다"며 "지금 당장 제재를 완화하자는 게 아니라 북한이 일정하게 비핵화 조치를 취하면 그에 상응하는 만큼의 대북제재 완화조치를 취하고, 북한이 약속을 지키지 않을시 즉각적으로 복원하는 것"이라고 설명했다.

이어 "이 땅에서 수백만 명의 국민이 죽고 다치며 우리의 성취물이 잿더미가 된 위에 이기는 전쟁은 아무런 의미가 없다"며 "지난할지언정 평화를 만들고 지키는 노력이 더 중요하다. 이재명 정부가 북핵 문제를 풀겠다"고 재차 강조했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr