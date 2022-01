'양당토론 규탄 농성' 밤 지새운 안철수·심상정… "다자토론 조건없이 수용"

양자토론 여부 불투명해지자

안철수 "2월3일 다자토론부터"

심상정 "방송사에 토론조건 위임"

[아시아경제 박준이 기자] '설 연휴 TV토론' 논쟁이 계속되는 가운데 안철수 국민의당 대선후보와 심상정 정의당 대선후보가 연일 농성을 이어가며 여야 후보 간 양자토론 저지에 나섰다.

안 후보는 31일 전날 밤부터 시작된 '양당 담합토론 규탄' 농성을 이어갔다. 그는 이날 오전 9시 국회 계단 앞 천막에서 현장점검회의를 열고 "그래도 밤이 지나고, 새벽이 오고 해가 뜬다"며 "영하 10도 추위에서도 제 간절함을 알려드리기 위해 아주 오랜 시간 말씀을 드렸다"고 말했다.

그는 "거대 양당은 정말 자격이 없다"며 "지금이라도 당장 양자 토론을 철회하고 제대로 된 형식으로 2월3일부터 첫 토론을 시작으로 3월9일까지 가능하면 많은 토론을 통해 어떤 후보가 정말 자격이 있는지, 어떤 후보가 정말 개혁할 수 있는지, 어떤 후보가 도덕적인지, 어떤 후보가 세계의 흐름을 제대로 잘 알고 있는지, 누가 이 나라를 정말 사랑하고 있는지, 누가 이 대통령이라는 자리가 명예보다 막중한 책임을 가지고 있는 자리라는 걸 알고 있는지, 그걸 많은 국민들께서 아시고 선택을 해주시길 바란다"고 밝혔다.

이어 "(양당이) 공식적으로 철회하지 않는 한 저는 계속 여기서 농성을 할 것"이라는 뜻을 밝혔다.

전날 오후 철야농성에 돌입한 심 후보도 이날 오전 국회 의원회관 앞 농성장에서 대선전략위원회 회의를 열고 "양당 기득권 담합 토론이 이전투구로 불투명해졌다"며 "이재명 더불어민주당 대선후보, 윤석열 국민의힘 대선후보는 지금이라도 논란을 일으킨 것에 사과하고, 페어플레이에 나서겠다 선언하길 바란다"고 말했다.

그러면서 "대선이 불과 37일밖에 남지 않았다. 대선 후보간의 토론을 단 한 번도 이뤄지지 못했다"며 "이번 대선을 역대급 비호감 경쟁으로 만든 것은 전적으로 이재명, 윤석열 두 후보의 책임"이라고 지적했다.

심 후보는 "대선후보 모두 방송사 주관 다자토론을 조건 없이 수용하자"며 "저 심상정은 방송사에 일체의 토론조건을 백지 위임하겠다"고 선언했다.

한편 이 후보, 윤 후보 측이 잠정 합의한 '31일 양자토론'은 이날 오전까지도 토론 주제 등 방식을 두고 양측 실무협상단 간 협의가 이뤄지지 못하면서 개최 여부가 불투명해진 상황이다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr