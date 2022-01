윤석열 '사드 추가 배치' 반박한 이재명… "이기는 것보다 평화가 중요"

이재명 "평화는 만들고 지켜야"

윤석열 "평화는 힘의 결과"

[아시아경제 박준이 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 "미국 측도 필요없다는 사드를 중국 보복 감수하며 추가 설치하겠다는 건 무책임하다"고 밝혔다. 전날 윤석열 국민의힘 대선후보가 내건 '사드 추가 배치' 공약을 반박한 것이다.

이 후보는 31일 페이스북을 통해 '사드 추가 배치 필요 없다'는 빈센트 브룩스 전 주한미군사령관의 말을 인용하며 이같이 밝혔다.

그는 "전쟁나면 죽는 건 청년들이고, 군사긴장 높아지면 안 그래도 어려운 경제 더 악화되는데, 전시작전권 환수는 반대하면서 선제타격 주장으로 군사적 긴장만 높이는 건 대통령 후보가 할 일이 못 된다"고 말했다.

이어 "수백만이 죽고 다친 후 이기는 것보다, 지난할지언정 평화를 만들고 지키는 노력이 훨씬 중요하다"고 강조했다.

전날 윤 후보는 페이스북에 "사드 추가 배치"라며 '한 줄 메시지'를 올렸다. 같은 날 윤 후보는 이 후보를 향해 "오늘 갑자기 북한의 미사일 발사를 규탄하고 대선 후보 공동선언을 촉구한다며 말을 바꿨다"며 "불과 며칠 만에 180도로 바뀐 입장에 진정성이 의심되는 것은 당연한 일"이라고 비판했다. 그러면서 "평화는 구호로 이뤄지지 않는다. 평화는 압도적 힘의 결과"라고 맞섰다.

